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Giriş Tarihi: 2.5.2023 06:17

TEM'de korkutan olay! Araç seyir halindeyken yandı

Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil alev alev yandı. Sürücü otomobili kısa sürede terk ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEM’de korkutan olay! Araç seyir halindeyken yandı

Sultanbeyli, TEM Otoyolu'nda saat 04.30 sıralarında seyir halinde bulunan otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 LS 8869 plakalı otomobilden Edirne istikametine ilerlerken, motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine otomobili güvenlik şeridine çeken sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Kısa sürede otomobili saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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TEM'de korkutan olay! Araç seyir halindeyken yandı
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