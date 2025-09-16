Temiz enerji festivalde ödüllendirilecek

Türkiye'deki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında nükleer güç santrallerinin kritik bir önem taşıması sebebiyle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" finalinde dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TENMAK yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finalleri 2-4 Eylül tarihlerinde İstanbul Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen finallerde, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve milli güvenliği için nükleer enerjinin kritik bir rol oynadığını belirtmişti. Bakan Bayraktar, ülkenin artan enerji talebini karşılamak ve dışa bağımlılığı sonlandırmak amacıyla en az 12 büyük nükleer reaktör ve 5 bin megavatlık küçük modüler reaktör (SMR) kapasitesine ulaşma hedefini açıklamıştı.TEKNOFEST'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TENMAK yürütücülüğünde nükleer ve hidrojen başta olmak üzere temiz enerji teknolojilerini genç zihinlerin gündeminde tutmak için iki yarışma düzenlendi. Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki teknolojik kapasitesini artırmayı ve bu alandaki inovasyonları teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yarışma, nükleer teknolojilerin ülkemizde daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesini ve geleceğin enerji ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesini hedefliyor. Yarışmanın teması, Küçük Modüler Reaktör (SMR) ve Mikro Modüler Reaktör (MMR) tasarımlarına odaklandı. Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, temel ve alt olmak üzere iki ana kategoride düzenlendi. Temel Kategori, 'Kavramsal Tasarım Kategorisi' ve 'Detay Tasarım Kategorisi' olmak üzere iki alt kategoriye ayrıldı. Alt kategoriler ise; 'Yazılım Geliştirme', 'Reaktör Kort Tasarımı', 'Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi', 'Enerji Çevrimi Tasarımı', 'Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı' olarak belirlendi. Yarışma, Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarına açıktı.Uluslararası lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takım halinde katıldıkları yarışmaya temel kategoride toplamda 28 takım başvuruda bulundu ve bu takımlardan 10 tanesi final sürecine hak kazandı. Alt kategoride ise toplamda 57 takım başvuruda bulundu ve 17 takım final sürecine katılmaya hak kazandı. Yarışmada dereceye giren takımlara toplamda 19 milyon 650 bin TL büyük ödül dağıtılacak. Temel kategoride Detay Tasarım birincisine 1 milyon TL, ikincisine 500 bin TL, üçüncüsüne 300 bin TL, Kavramsal Tasarımda ise birinciye 400 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ödül verilecek. Ayrıca detay tasarım kategorisinde Akademik teşvik ödülü kapsamında birinci olan okul takımına ise 15 milyon TL ödül verilecek. Alt kategori ödüllerinde ise Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Reaktör Kor Tasarımı, Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi ve Enerji Çevrimi Tasarımı birincileri 350 bin TL ödül alacak.