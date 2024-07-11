Temmuz ayında Palandöken beyaza büründü

Erzurum'da üç gündür devam eden sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayında Palandöken'in zirvesi, yağan dolu ile beyaza bürünerek kış manzaralarını andırdı. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında sosyal medyadan şaşkınlıklarını dile getirdi.

Dolu yağışı, kayak merkezi çevresinde kartpostallık görüntüler oluştururken, Dutçu Deresi'nin taşması ise çevrede paniğe yol açtı. Su seviyesinin aniden yükselmesi, derenin çevresindeki yerleşim alanlarında korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşlar, sel tehlikesine karşı tedbir almak zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, vatandaşları sel baskınları ve taşkınlara karşı bir kez daha uyardı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Sosyal medyadan beyaza bürünen zirvenin fotoğrafını paylaşan kullanıcılar, "Erzurum'a yaz gelmeyecek" yorumunda bulundu.