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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Teneffüste hayat var

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Teneffüste hayat var

Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nda öğrenciler güne piyano, keman, elektronik gitar, bağlama sesleriyle pozitif başlıyor. Bu okulu diğer okullardan farklı kılan bir özellik var. O da okulun her katında farklı farklı enstrümanlar olması. Öğrenciler teneffüslerde ve boş zamanlarında onları çalıp hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerinin kulaklarının pasını siliyor.

Bu okuldaki öğrenciler üçüncü kattaki sınıflarına çıkana kadar; giriş katta piyano, birinci katta gitar, ikinci katta bağlama ve üçüncü katta keman sesleriyle karşılaşıyor. Kimi durup dinliyor, kimi şarkılar söylüyor kimi de "Ben de enstrüman çalmak istiyorum öğretmenim!" diyor. Notaların öğrencilere temas ettiği okul diye anılan Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nun hedefi, dünyada ünlü sanatçılar yetiştirmek.

MUTLU OKUL MUTLU ÖĞRENCİ

Eğitimin öncelik materyallerinden biri spor biri müzik biri görsel sanatlar biri de kültürel etkinlikler olduğunu söyleyen ve bu dört kavramı ellerinden geldiğince okulda canlı tutmaya çalıştıklarını belirten okul müdürü Ersin Çabucak; "Öğrencilerimizin sanata olan ilgilerini arttırmak için müzik öğretmenlerimiz ders aralarında koridor dinletileri yapıyorduk. İlk günlerde öğrencilerimiz şaşkınlıkla izliyordu, çekingenlerdi.

"Ben de yapabilir miyim acaba?" diye düşünüyorlardı. Günler geçtikçe enstrümanları ellerine almaya başladı öğrenciler. Çalmaya çalıştılar, denediler. Ve sonra kendilerine en uygun gelen enstrümanı seçip okulumuzda Başakşehir Halk Eğitim Merkezi'yle açtığımız müzik kurslarına başladılar. Bizim okulumuz sadece matematik, Türkçe ve fen derslerinden ibaret değiller.

Tabi ki bu derslerimizde çok ama çok önemli. Bunların yanında sanatın da olması gerekiyor. Biz burada insan yetiştiriyoruz. Özgüvenli, sanatla ilgili, vatanına milletine sevgi dolu nesiller yetiştirmek bizim hedefimiz. Öğrencilerimiz kendilerinin bile farkında olmadıkları yeteneklerini keşfetmeye başladı. Hedefimiz uluslararası markaların bizim okulumuzdan çıkması. Öğrencilerimizden, velilerimizden inanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Çocuklar okulda çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını; veliler ise çocuklarının okula zevkle, heyecanla, mutlulukla geldiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Teneffüste hayat var
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