Tenisin şampiyonları burada yetişecek

Türkiye Tenis Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara Yenimahalle'de yeni bir Tenis Eğitim Merkezi açtı. Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışına tebrik mesajını ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara Tenis Eğitim Merkezi ve Tenis Şenliği'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Federasyonunuzun ülkemiz sorununun gelişimine sunduğu değerli katkıları takdirle takip ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi, sağlıklı bir yaşam biçimi kazanması ve uluslararası arenada başarı elde etmesi için böylesi tesislerin büyük önem taşıdığına inanıyorum. Bu merkezin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Törene katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve davetlilere selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde Türkiye'de bir spor tesisi devrimi yaşandığına dikkat çekerek "Sporcularımızın kullanabileceği tesislerin Türkiye'nin dört bir yanında yapıldığını görüyoruz" dedi. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük projem' dediği terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde de Cudi Dağı'nda artık roket sesi değil de raket sesleri dinleniyor. Sporun bu noktadaki toplumsal uzlaşmada, toplumsal birleşmede ortak süreçlerin devam etmesinde önemli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

HEYECANLIYIZ

Teniste son zamanlarda güzel başarıların geldiğini hatırlatan Bak, "Teniste son günlerde bizleri heyecanlandıran sonuçlarının da gelmesi gerçekten önemli. Zeynep Sönmez'in ve Ahmet Kaplan'ın uluslararası başarıları Türkiye'deki tenisseverleri heyecanlandırdı. Bizleri de heyecanlandırdı. Buradan da yeni sporcuların çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin sadece bir tesis değil, Türk tenisinde yepyeni bir dönemin sembolü olduğuna dikkat çekti. Müderrisgil, "3 bin 500 kişilik merkez kortumuz, dünyanın en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede. Artık Türk tenisçileri yurtdışında gördükleri şartların aynısını burada bulacak, hatta daha fazlasını yaşayacak. Bu tesis; Türk tenisinin üssü, geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek bir okul, aynı zamanda sporumuzun toplumun her bireyine ulaşacağı bir merkez olacak" ifadelerini kullandı.