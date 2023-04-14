Terastan düşmüştü: Ayşe Özgecan’ın şüpheli ölümünde keşif yapıldı

'KIRIK HALDE BULUNAN TELEFONDA DELİLLER OLABİLİR'

Kenan Usta, kızının olay günü bulunmayan ertesi gün kırık halde bulunan telefonunda deliller olabileceğini söyledi. Soruşturma aşamasında delillerin karartılmış olabileceğinden endişe duyduğunu ifade eden Usta, "Şahidin birisi 'Sadece belinden aşağısı gözüküyor' diyordu. Ama yapılan ölçümlere göre kendi izlenimim belinden aşağıya değil de belinden daha yukarısının aşağıya sarktığını,önceki savcının bize belirttiği gibi iki omzundan tuttuğunu fakat ayaklarının trabzana bastığını, burada öyle bir trabzan olmadığını, omuzlardan tutulduğu zaman ellerinin kol bileklerine gelemeyeceğini, geldiğini düşünsek bile aşağıya sarkmanın hemen hemen 2 metre 40 santim civarında olduğunu onun da hemen hemen alt balkon demirlerine kadar yaklaşıp uzandığını ben kendi gözlerimle tespit ettim. Benim kızım 1 metre 73 santim boyunda. 40 santimetre kolu gelse 2 metre 10 santim, şahsın da kolları aşağı sarksa 2,5 metre gibi bir ölçüm var. Bel altından daha fazla yerin aşağıya sarktığını görüyoruz duvardan sonra" dedi.