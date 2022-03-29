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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Teravih namazları camilerde kılınacak

Teravih namazları camilerde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalık sebebiyle kılınamayan teravih namazlarının 2 yıl aradan sonra camilerde cemaatle birlikte kılınacağını duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenen '2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Erbaş, ramazan ayına yaklaşmanın sevinç ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "1 Nisan Cuma akşamı kılacağımız ilk teravih namazının ardından cumartesi günü tutacağımız ilk oruç ile mübarek ramazan ayına girmiş olacağız. 2 yılı aşkın süredir dünyamızı etkisi altına alan salgın hastalık tedbirlerinin ardından bu yıl ramazan ayını daha bir heyecanla idrak edeceğiz. Teravihlerimizi, sahurlarımızı, iftarlarımızı kısacası ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah" diye konuştu. Erbaş, bu süreçte devam eden tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirterek, "Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamalarını, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum" dedi.

FAALİYETLERİMİZİ YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Ramazan ayı boyunca irşad faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilirler. Müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde hatimle teravih namazı kıldırılacaktır. 'Alo 190 Dini Bilgilendirme Hattı' ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır

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Teravih namazları camilerde kılınacak
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