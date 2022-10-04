Terör Sur’dan düştü! 15 bin sanatçı sahne alıyor

Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali 22-30 Eylül, Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali 16-25 Eylül de halkın yoğun ilgisiyle tamamlandı. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri eş zamanlı olarak 1 Ekim'de başladı ve 23 Ekim'e kadar sürecek. Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali ise 8-16 Ekim'de düzenlenecek. Sur'da da ilk defa geniş çaplı bir organizasyon yapılacağını söyleyen Yavuz, "Şehir terörle anılmayı hak etmiyor. Diyarbakır kadim tarihi, gastronomisi, örfü, adeti, kültürel zenginliği olan bir yer. Sur kültürle sanatla iyice ön plana çıkacak" ifadesini kullandı.

YILDIZ İSİMLER AĞIRLANACAK

Türkiye'nin dört bir yanını saran festivallerle 7'den 70'e pek çok vatandaşın kültüre ve sanata doyacağını vurgulayan Yavuz, süper star Ajda Pekkan'dan dünyaca ünlü yıldız Yusuf İslam'a, Fado'dan Emel Sayın'a kadar 15 bin sanatçının festivaller kapsamında sahne alacağını belirtti. Daha önce ünlü isimlerin salon olmadığı için Türkiye'ye gelemediğine dikkat çeken Yavuz, "CSO, dünyanın en iyi 10 akustik salonundan biri oldu. Mimarisiyle Ankara'nın yeni ikonu olmaya aday. Hangi uluslararası sanatçıya davet göndersek kabul alıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi de muhteşem. Gün boyu orada da etkinliklerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞ SAHİP ÇIKIYOR

Yavuz, insanların şehirleri hakkında bilgilenmesini ve sanata, sanatçıya destek olmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Festivallerle şehirlerin kültürel potansiyelini ortaya çıkarmak, kadim tarihi ve hikayeleri anlatmak istiyoruz. Festivalleri tematik değil şehir festivali olarak tasarladık çünkü insanların şehirlerini daha çok tanımalarını istiyoruz. Şehirleri sanat sahnesine dönüştürüyor, meydanları sokakları kullanıyoruz. İnsanları hiç beklemedekileri yerde sanatla karşılaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

2.2 MİLYON ZİYARETÇİ

Kaliteli içerik, iyi formatta sunulunca vatandaş sanata sahip çıkıyor diyen Yavuz, 5 ay önce düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nin 2.2 milyon ziyaretçi ağırladığının bilgisini verdi. Yavuz, festivalleri üç yıl içinde uluslararası boyuta taşımak ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istediklerini söyleyerek festivalleri gelecek yıl 10 şehre yayacaklarının da müjdesini bir kez daha verdi.

EKONOMİK KATKISI VAR

Festivallerdeki açık hava etkinliklerinin yüzde 80'inin ücretsiz olduğunu hatırlatan Yavuz, genç bilet uygulamasıyla, öğrencilerin ücretli etkinliklerin biletlerini yüzde elli indirimli alacağını aktardı. Büyük bir bütçeyi sanata ve kültüre yatırdıklarını dile getiren Yavuz, "Bunu direkt insana yapılan yardım olarak görüyoruz. Esnaftan mekan sahiplerine kadar her kesime katkısı oluyor festivallerin, Kültür ekonomi de yaratıyor" diye konuştu.