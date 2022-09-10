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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Teşekkürler Türkiye yeniden hayata döndümhayata

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Teşekkürler Türkiye yeniden hayata döndümhayata
Bulgarıstan vatandaşı TIR şoförü Yuri Asenov Cherneva (56), Mersin'den aldığı yükle Bulgaristan'a doğru yola çıktı. Cherneva, Adana Pozantı'da fenalaşarak direksiyona yığıldı. TIR'daki GPS cihazından, firmanın Bulgaristan'daki merkezine seyir planına aykırı şekilde durduğuna dair sinyal gitti. Cherneva, kendisini arayan firma yetkililerine sadece "Ölüyorum" diyebildi. Firma yetkililerinin Türkiye Sağlık Bakanlığı'yla iletişim kurması üzerine TIR'ın durduğu yere ambulans gönderildi. Baygın haldeki Cherneva, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen hasta, 16 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi. Cherneva da, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, yeniden dünyaya geldim" dedi.

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Teşekkürler Türkiye yeniden hayata döndümhayata
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