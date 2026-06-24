Tesettürlü kızlara yönelik sözlü tacizde bulunmuştu! Ev hapsi cezası verildi

Görüntülerde adamın "Terlemiyor musunuz böyle? Sıcak, 36 derece sıcak. İyice kapatmışsınız kendinizi. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu? Müslümanız biz ama siz bir tuhafsınız herhalde." gibi ifadelerle genç kızları taciz ettiği görüldü.

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Yaşanan olay ile ilgili açıklamalarda bulunan ve mağdur genç kızlardan biri olan Zeynep Umurbek, video kaydı yaptıkları sırada adamın bir anda yanlarına gelerek kılık kıyafetleriyle ilgili alaycı, aşağılayıcı ifadelerde bulunduğunu, çevredekilerin de adama müdahale ederek oradan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.