Giriş Tarihi: 8.12.2025 07:32

TEŞKİLAT 161. BÖLÜM FRAGMANI: "Ejder Albay Nazım'ı Kraliçe'ye verdi! TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni bölümüyle merak uyandırmaya devam ediyor. 7 Aralık tarihli bölümün ardından Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündeme geldi. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı yapımda heyecan giderek artıyor. Peki, Teşkilat 161. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat'ta gözler yeni fragmana çevrildi. Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizinin son bölümünde gerilim tırmanmıştı. Ynei bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen dizinin sevenleri fragman araştırmasına çıktı. Peki, Teşkilat 161. bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 161. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Teşkilat dizisi pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/fragman

TEŞKİLAT 160. BÖLÜM KONUSU

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer.

Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir.

Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

