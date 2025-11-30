Teşkilat bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm bugün mü? 30 Kasım 2025 TRT 1 yayın akışı listesi

TRT 1'in yapımı Teşkilat, her Pazar akşamı izleyicisini ekran başına topluyor. Ancak 30 Kasım 2025 Pazar günü, kanalda önemli bir spor yayını yer alıyor: İsviçre - Türkiye milli maçı. Bu durum, dizinin yayın saatinde zorunlu bir değişikliğe neden oldu. Peki, Teşkilat bugün var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak?
Teşkilat 159. bölüm bu akşama TRT 1 ekranlarında yayımlanacak ancak yayın saatinde değişikliğe gidildi. Buna göre normalde 20.00'de yayımlanan dizinin yeni bölümü özetsiz şekilde saat 21.00'de başlayacak.
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:25 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
17:30 Kod Adı Kırlangıç
18:00 Ana Haber (Canlı)
19:00 İsviçre - Türkiye
21:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Teşkilat
04:20 Hayallerinin Peşinde