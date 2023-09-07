Teslim olan terörist örgütün kirli yüzünü anlattı: Maşa olarak kullanılıyorduk

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin girişimleri sonucu Suriye'deki saha unsurlarının desteği ile teslim olan 'Baran' kod adlı terörist A.C., Habur Sınır Kapısı'nda emniyet güçlerine teslim oldu. Batman'da 20 yıl önce Demokratik Halk Partisi (DEHAP) tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde ilk defa gördüğü biriyle tanışan 'Baran' kod adlı terörist A.C., daha sonra bu kişi tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldüğü, 16 yaşında terör örgütü PKK'nın kamplarına katıldıktan sonra kırsalda eğitim aflığını belirten terörist A.C., terör örgütünün kirli yüzünü anlattı.

"OPERASYONLAR ARTTI, KATILIM BİTTİ"

'Baran' kod adlı terörist A.C., "Batman Emniyeti tarafından yakalanan terörist PKK'nın kirli yüzünü anlattı 20 yıl dağda kalan 'Baran' kod adlı terörist A.C., "Bizlere sürekli bir Türkiye düşmanlığı empoze ediliyordu. Zaman zaman hiç tanımadığımız yabancı uyruklular gelirdi eğitim alanlarına, ne konuştuklarını bile anlamazdık ama bizleri maşa olarak kullandıklarını çok net görebiliyorduk. Operasyonlar arttı, katılım bitti. Kaçmak isteyenler ağır cezalara maruz kalıyordu. Kandırmaya çalışıyorlardı ama teslim olduktan sonra bunun öyle olmadığını gördüm. O yüzden örgüt içerisindeki arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum; gelin teslim olun, yepyeni bir hayata başlayın, burada analarımız babalarımızı yıllarca gözü yaşlı bırakmışız buna hakkımız yok gelin teslim olun" dedi.