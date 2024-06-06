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Giriş Tarihi: 7.6.2024

Teslimat dönüşü kazada can verdi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Teslimat dönüşü kazada can verdi
Adana'da, Bahri Varış'ın kullandığı hafif ticari araç, TAG Otoyolu'nun Yüreğir ilçesi yakınında, onarım çalışması için daraltılan bölümde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan kopan bagaj kapağı ise karşı yönden gelen Fatih Orhan'ın kullandığı yakıt tankerinin ön camına isabet etti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, bariyere çarparak durabildi. Tankerde yolcu olarak bulunan Y.O. ölürken, 8 kişi de yaralandı. Bartın'da kuryelik yapan 17 yaşındaki Emircan Mazak'ın kullandığı motosiklet, yemek siparişi tesliminden dönerken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ağır yaralanan Mazak kaldırıldığı hastanede öldü. Emircan Mazak'ın 1 ay önce bir restoranda motokurye olarak işe başladığı öğrenildi.
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Teslimat dönüşü kazada can verdi
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