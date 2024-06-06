Teslimat dönüşü kazada can verdi

Adana'da, Bahri Varış'ın kullandığı hafif ticari araç, TAG Otoyolu'nun Yüreğir ilçesi yakınında, onarım çalışması için daraltılan bölümde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan kopan bagaj kapağı ise karşı yönden gelen Fatih Orhan'ın kullandığı yakıt tankerinin ön camına isabet etti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tanker, bariyere çarparak durabildi. Tankerde yolcu olarak bulunan Y.O. ölürken, 8 kişi de yaralandı. Bartın'da kuryelik yapan 17 yaşındaki Emircan Mazak'ın kullandığı motosiklet, yemek siparişi tesliminden dönerken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ağır yaralanan Mazak kaldırıldığı hastanede öldü. Emircan Mazak'ın 1 ay önce bir restoranda motokurye olarak işe başladığı öğrenildi.