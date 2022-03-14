Tespih Nasıl Çekilir? Namazdan Sonra Tespih Çekerken Ne Söylenir, Nasıl Başlanır?

Namazlardan sonra ve namaz dışında yapılan tespih çekme, kişiyi manevi olarak rahatlatıyor ve aynı zamanda manevi mertebesini de arttırıyor. Peki, tespih nasıl çekilir?
Tespih çekerken istenen Esmalar ve dualar okunabiliyor. Tespih çekmek için namazlardan sonra 33 kez subhanallah, 33 kez elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber demeniz gerekiyor. Tespihlerde 99 adet tane bulunduğu için hepsini tek tek çekerek arkasından dua etmelisiniz. Tüm namazların ardından bu sayılara uyarak tespih çekebilirsiniz.
Namazdan sonra Allah'ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için zikir amaçlı tespih çekiliyor. El-Ahzab suresinde "Ey inananlar, Allah'ı çokça zikredin. O'nu sabah akşam tespih edin." Buyrulmuştur.
Namazın ardından tespih çekerken dikkat etmeniz gerekenlerin başında zikirlerin sayısının 33 olması geliyor. Eğer bir zikrin çekilmesi gereken belli bir sayısı var ise onu örnek alarak tespih çekilmesi gerekiyor. Yine de kişinin içinden geldiği kadar zikirde bulunmasının da zararı olmuyor.
Tesbihat; kısa tesbihat ve uzun tesbihat olarak iki farklı şekilde yapılabiliyor. Uzun tesbihat fazla zaman aldığı için camilerde uygulanmıyor. İsteyenlerin evlerinde yaptığı uzun tesbihatta Allah'ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna okunuyor. Bunların dışında her vaktin tesbihatı da farklı olarak uygulanıyor. Vakte göre Bakara, Fetih, Aşr surelerinin ayetleri de okunuyor.
Namazın ardından tespih çekerken söylemeniz gerekenler:
3 aylarda günahların affı içten bir şekilde istenerek Allah rızası için 111 defa olmak üzere "Allahümme Salli Ala Muhammed" denilerek Peygamber efendimize (SAV) salat-ü selam getiriliyor. Ardından 1660 defa olmak üzere "Ya Allah" esması zikredilerek tespih çekiliyor.