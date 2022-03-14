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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:20 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:20

Tespih Nasıl Çekilir? Namazdan Sonra Tespih Çekerken Ne Söylenir, Nasıl Başlanır?

Tespih Nasıl Çekilir? Namazdan Sonra Tespih Çekerken Ne Söylenir, Nasıl Başlanır?

Günlük hayatta ve namazdan sonra tespih çekmenin pek çok fazileti ve sevabı çeşitli hadislerde beyan ediliyor. Namaz tesbihi ve üç aylar tespihi hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Namazlardan sonra ve namaz dışında yapılan tespih çekme, kişiyi manevi olarak rahatlatıyor ve aynı zamanda manevi mertebesini de arttırıyor. Peki, tespih nasıl çekilir?

Tespih Nasıl Çekilir?

Tespih çekerken istenen Esmalar ve dualar okunabiliyor. Tespih çekmek için namazlardan sonra 33 kez subhanallah, 33 kez elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber demeniz gerekiyor. Tespihlerde 99 adet tane bulunduğu için hepsini tek tek çekerek arkasından dua etmelisiniz. Tüm namazların ardından bu sayılara uyarak tespih çekebilirsiniz.

Namazdan Sonra Tespih Nasıl Çekilir?

Namazdan sonra Allah'ın rızasını kazanmak ve kılınan namazın kabul edilmesini sağlamak için zikir amaçlı tespih çekiliyor. El-Ahzab suresinde "Ey inananlar, Allah'ı çokça zikredin. O'nu sabah akşam tespih edin." Buyrulmuştur.

Namazın ardından tespih çekerken dikkat etmeniz gerekenlerin başında zikirlerin sayısının 33 olması geliyor. Eğer bir zikrin çekilmesi gereken belli bir sayısı var ise onu örnek alarak tespih çekilmesi gerekiyor. Yine de kişinin içinden geldiği kadar zikirde bulunmasının da zararı olmuyor.

Tesbihat; kısa tesbihat ve uzun tesbihat olarak iki farklı şekilde yapılabiliyor. Uzun tesbihat fazla zaman aldığı için camilerde uygulanmıyor. İsteyenlerin evlerinde yaptığı uzun tesbihatta Allah'ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna okunuyor. Bunların dışında her vaktin tesbihatı da farklı olarak uygulanıyor. Vakte göre Bakara, Fetih, Aşr surelerinin ayetleri de okunuyor.

Tespih Çekerken Ne Söylenir?

Namazın ardından tespih çekerken söylemeniz gerekenler:

  • Peygambere salavat
  • Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim
  • Ayetel Kürsi
  • 33'er defa olmak üzere Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber
  • Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mükü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr
  • Fatiha
  • Son olarak her Müslüman kendi diliyle dua edebilir.

Namaz Tesbihi ve Üç Aylar Tesbihi

3 aylarda günahların affı içten bir şekilde istenerek Allah rızası için 111 defa olmak üzere "Allahümme Salli Ala Muhammed" denilerek Peygamber efendimize (SAV) salat-ü selam getiriliyor. Ardından 1660 defa olmak üzere "Ya Allah" esması zikredilerek tespih çekiliyor.

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Tespih Nasıl Çekilir? Namazdan Sonra Tespih Çekerken Ne Söylenir, Nasıl Başlanır?
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