Test sonucunu değiştiren çeteye operasyon

Nevşehir'de, özel bir şirket adına hastanede görev yapan 5 bilgi işlem görevlisinin, rüşvet karşılığı uyuşturucu raporlarını negatife çevirdiği, alkol testlerinin oranlarını düşürdüğü belirlendi. İşlem başına 20-30 bin lira rüşvet alan görevliler ile uyuşturucu raporlarını negatife çevirdikleri 15 şüpheli ve alkol oranları düşürülen 5 sürücü gözaltına alındı.

TESTLER DEĞİŞTİRİLDI

Nevşehir Devlet Hastanesi Yönetimi'nin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, Nevşehir merkezli Ürgüp, Gülşehir ve Kayseri'de 21 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında, rüşvet karşılığı uyuşturucu testi negatife çevrilen, Göreme'de oteli bulunan Onur Y.'nin evinde esrar üretimi için özel tesis kurduğu ortaya çıktı.