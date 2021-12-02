Rust" isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin, olaydan sonra gözyaşları içinde ilk röportajını verdi. ABC televizyonuna konuşan Baldwin, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini söyledi. Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" dedi. Röportajın tanıtım videosunda, gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hâlâ inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor" diye konuştu.
YARDIMCI YÖNETMEN 'GÜVENLİ' DEDİ
Daha önce Amerikan basınına yansıyan haberlerde, aktör Baldwin'in ateşlediği silahın, çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti. Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "Güvenli" diye seslendiği, ifadesinde ise silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı. Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletindeki çekimler sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı. DIŞ HABERLER