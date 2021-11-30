Haberler Yaşam Haberleri Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti Farzları, Sünnetleri Ve Alınışı
Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:02 Son Güncelleme: 30.11.2021 14:02

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti Farzları, Sünnetleri Ve Alınışı

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti Farzları, Sünnetleri Ve Alınışı

İslam dini kolaylık dinidir. Farz olan namaz ibadetinin veya farklı bir ibadetin yerine getirilebilmesi için abdest almak gerekir. Suyun bulunmaması veya zorunluluk nedeniyle kullanılmaması durumunda teyemmüm abdesti ile namaz ibadetine hazırlık yapılabilir. Nadiren ve zor durumlarda ihtiyaç duyulan teyemmüm abdesti alınışı birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Teyemmüm nasıl alınır sorusuna cevap arayanlar aşağıdan bu abdestin alınışını adım adım öğrenebilir. Peki, teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmüm farzları ve sünnetleri nelerdir? İşte ayrıntılar!

Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namaz ibadetini yerine getirmek için abdest alınması gerekir. Namaz ibadetinin yanı sıra diğer ibadetler yapılırken de abdest alınır. Suyun bulunmadığı veya zorunluluk nedeniyle kullanılmadığı zamanlarda ise teyemmüm abdesti alınabilir. Teyemmüm abdesti için bilgi edinebilir, teyemmüm abdesti nasıl alınır sorusunu cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm farzları ve sünnetleri nelerdir?

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

  1. Besmele çekilir
  2. Ellerinizi temiz toprağa sürerek silkeleyin
  3. Yüzünüzü mesh edin
  4. Tekrar elleri temiz toprağa sürerek silkeleyin
  5. Sağ kolunuzu mesh edin
  6. Sol kolunuzu mesh edin

Teyemmüm Abdesti Alınışı

Parmaklar açık halde iki el toprağa vurulduktan sonra ileri sürüp geri çekilir.

Eller kaldırıldıktan sonra eğer fazla toz var ise yan yana getirip hafifçe vurulur. Ellerdeki tozlar silkelendikten sonra yüz mesh edilir.

Eller yeniden temiz toprağa vurulur ve silkelenir. Sol elin bağ parmağı ayrılarak diğer parmakların iç tarafları ile sağ elin parmak uçlarından kolun dış tarafını dirseklere kadar çekip mesh edilir.

Sağ elin iç tarafına doğru dönerek sol elin başparmağı ile serçe parmağını halka yapılıp başparmakla beraber elin ayası ile dirsekten bileğe kadar elin iç tarafını mesh edilir.

Başparmağı daha ileriye doğru yürüterek sağ elin parmağının üstü de mesh edilir.

Sağ elin olduğu gibi sol elin de mesh ediliş şekli aynıdır.

Teyemmümün Farzları

1) Niyet etmek

2) Toprak veya toprak cinsinden bir şeye, ellerini iki defa vurup birincide yüzü, ikincide kolları mesh etmektir

Teyemmümün Sünnetleri

1) Teyemmüme eûzü besmele ile başlamak

2) Sırayı gözetmek

3) Ara vermeden birbiri ardınca yapmak.

4) Toprağa vurunca evvela elleri ileri sürmek sonra geri çekmek.

5) Parmakların arasını açık tutmak.

6) Elleri yerden kaldırınca toz varsa birbirine vurup silkelemek

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı: İşte vakaların en çok arttığı iller...
Meteoroloji yeni haritayı son dakika paylaştı: Fırtına hangi illerde etkili olacak?
Son dakika: İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Son dakika: 400 dolarlık casus DEVA Partili Gürcan tutuklandı!
Son dakika: Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 11 ilde eğitime lodos engeli
Nuri ve Esra Yıldız çiftinin katilleri akrabaları çıktı
SON DAKİKA | Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz!
Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu, adaylar kimler ve kazanan isim kim? Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır? Teyemmüm Abdesti Farzları, Sünnetleri Ve Alınışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA