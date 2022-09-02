TFF binasına saldırmışlardı: Soruşturmada yeni gelişme!

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye çıkarılması planlanan iki şüpheli için savcılıktan ek gözetim süresi alındı. Şüpheliler bu geceyi de nezarette geçirecek. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar inceleme altına alınırken, evlerinde de arama yapıldığı belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirttiler.