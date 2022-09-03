Haberler Yaşam Haberleri TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 3.9.2022 18:06 Son Güncelleme: 3.9.2022 18:12

TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin silah kullandığını itiraf eden gümrük müşaviri Cüneyt U. ve olay zamanı yanında bulunan Oğuzhan G. "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 günü gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan toplantı odasına, diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet ettiği belirlendi.

4 ŞÜPHELİ ALINDI, BİRİ SERBEST KALDI

Dikkat çeken olayın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma başlattı. Olay mahali ablukaya alındı. Ateş ettiği belirlenen şüpheliler bir araçla olay yerinden kaçsa da yakalanmaları uzun sürmedi. Ateş eden kişinin mali müşavir Cüneyt U. olduğu belirlendi. Yanındaki kişinin ise Oğuzhan G. Olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha ise savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SALDIRGANLA BİRLİKTE 3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olayı itiraf eden Cüneyt U. alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini, federasyon binasını hedef almadığını öne sürdü. Cüneyt U., Oğuzhan G. ve onlarla irtibatlı olduğu belirlenen H.Ç. adliyeye sevk edildi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade veren 3 şüpheliden H.Ç. sorgusunun ardından serbest kalırken savcılık, Cüneyt U. ve Oğuzhan G.'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 2 şüphelinin "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istendi.

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TFF binasına silahlı saldırı: 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
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