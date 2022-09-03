Son dakika: TFF saldıranların geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı!

AYNI GÜN AKŞAM SAATLERİNDE YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalarda kısa süre içinde olayı gerçekleştiren kişinin Mali Müşavirlik yapan Cüneyt U. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin Riva'daki villasına gittiklerinde, olay yerinde olduğu belirlenen Oğuzhan G.'yi gözaltına aldı. Oğuzhan G.'nin, Cüneyt U.'yu yemek yemesi için Riva merkeze bıraktığını söylemesi üzerine ekipler bu yöne kaydırıldı. Riva merkezden olay yerine doğru yürüyen Cüneyt U. saat 21.00 sıralarında gözaltına alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında ve sonrasında alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha ise savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.