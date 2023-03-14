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Giriş Tarihi: 15.3.2023

TGC’den SABAH’a ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı. SABAH muhabiri Dilek Yaman Demir, Sağlık Haber Ödülü’nün sahibi oldu

TGC’den SABAH’a ödül
TGC'nin 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı. SABAH muhabiri Dilek Yaman Demir ödül kazanan isimlerden oldu. Demir, 15 Ocak 2022'de yayımlanan 'Hastanede Dehşet' başlıklı haberiyle 'Sağlık Haber Ödülü'nün sahibi oldu.




Dilek Yaman Demir, ödülle ilgili olarak, "Ülkemizin saygın kurumlarından olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başarı Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kariyerimde sahip olduğum bu prestijli ödülü aileme ve hayatıma yeni katılan minik kızıma armağan ediyorum. Meslek hayatım boyunca beni yalnız bırakmayan Sabah aileme teşekkür ederim" dedi.

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TGC’den SABAH’a ödül
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