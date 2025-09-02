The Guardian’dan Rize’ye övgü ‘peri masalı gibi’

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesinde "Türkiye'nin peri masalını andıran kuzeydoğusuna yol gezisi" başlığıyla Rize'ye övgüler dizildi. Hester Underhill imzalı yazıda Karadeniz'deki çay sevgisinin bir tutkuya dönüştüğü belirtildi. Derin vadileri ve yeşil ormanlarıyla büyülü bir ortam sunmasına rağmen Rize'nin bir uluslararası turizm merkezi olmadığı vurgulandı. Yazıda, Fırtına Vadisi'ne giden yolda görülen Karadeniz manzaraları ile kestane ve kayın ormanlarının içindeki şelaleler ve Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan taş köprülerden de övgüyle bahsedildi.