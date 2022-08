Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics tarafından yayınlanan çizgi romana dayanan The Sandman, Amerikan fantezi drama dizisi olarak Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bilim kurgu, tarihi drama ve mitolojik hikayelerin yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ile gündeme geldi. Peki; The Sandman konusu nedir, oyuncuları kimler? The Sandman dizisi uyarlama mı?