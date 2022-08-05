The Sandman konusu nedir, oyuncuları kimler? The Sandman dizisi uyarlama mı?

1991 YILINDAN BU YANA PROJE OLARAK BEKLİYORDU

The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme aşamasında kaldı. 2013 yılında Goyer, dizinin Film uyarlamasını Warner Bros'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt ile birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da projeden vazgeçti. Filmin uzun süren geliştirme süreci nedeniyle Warner Bros., odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.

Sandman dizisi nihayetinde 5 Ağustos 2022'de gösterime girdi.

Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar.