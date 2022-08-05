Neil Gaiman tarafından yazılan ve DC Comics tarafından yayınlanan çizgi romana dayanan The Sandman, Amerikan fantezi drama dizisi olarak Netflix'te izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bilim kurgu, tarihi drama ve mitolojik hikayelerin yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ile gündeme geldi. Peki; The Sandman konusu nedir, oyuncuları kimler? The Sandman dizisi uyarlama mı?
OYUNCULARI DİKKAT ÇEKİYOR
Çizgi roman versiyonunda olduğu gibi The Sandman, Sandman adlı Düşler Kralı'nın hikayesini anlatıyor. Tom Sturridge, Gwendoline Christie başrolde yer alırken, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar yardımcı rollerde rol alacak.
1991 YILINDAN BU YANA PROJE OLARAK BEKLİYORDU
The Sandman'i filme uyarlama çabaları 1991'de başladı ve uzun yıllar geliştirme aşamasında kaldı. 2013 yılında Goyer, dizinin Film uyarlamasını Warner Bros'a sundu. Goyer ve Gaiman, başrolü oynaması ve muhtemelen yönetmesi planlanan Joseph Gordon-Levitt ile birlikte yapımcılığını üstlenecekti. Ancak Gordon-Levitt, 2016'da projeden vazgeçti. Filmin uzun süren geliştirme süreci nedeniyle Warner Bros., odağını televizyona kaydırdı. Netflix, dizinin yapımı için Haziran 2019'da bir anlaşma imzaladı ve çekimler Ekim 2020'den Ağustos 2021'e kadar sürdü.
Sandman dizisi nihayetinde 5 Ağustos 2022'de gösterime girdi.
Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar.