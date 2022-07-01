Thodex davasında ipler gerildi! Müştekiler isyan etti, Baba Özer tanıklıktan çekildi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmıştı. Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. Örgütün kritik isimlerinin yer aldığı 21 sanığın ise 40 bin 564 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

THODEX DAVASINDA YARGILAMAYA DEVAM

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in yokluğunda başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

GİZLİ SİSTEM, GİZLİ PARA TRANSFERLERİ

Duruşmada tutuksuz sanık Sanık Yunus Emre Ü., 2020 yılında Thodex şirketinin internetteki iş ilanına başvurduğunu ve kabul edilerek şirkette DevOps mühendisi olarak çalışmaya başladığını söyleyerek "Faruk Fatih Özer yurtdışına çıkmadan önce, Mart ayı ortalarında bana yazdı. Kendisiyle ilk, tek ve son görüşmem budur. Kendisi bir konuda bir şey soracağını söyleyip numarasını yazdı. Kendisini aradım fakat tam olarak ne istediğini anlatamadı. 'Ben anlatamadım sen Ergün abiyi ara' dedi. Uzaktan bağlanılarak kullanılacak ve birkaç kişinin girebileceği bir sistem istediler. Şirkette imzaladığım gizlilik sözleşmesi kapsamında benim o sisteme girmemem gerekiyordu ancak girdim ve Excel'lerde yurtdışında farklı para borsalarına para aktarıldığını gördüm" dedi.

İLK ŞİKAYETÇİ KONUŞTU

30 bin dolar ve 200 bin lira para kaybının olduğunu söyleyen müşteki Ahmet S., "30 bin dolar ve 200 bin lira kaybım var. Ben Faruk Fatih Özer ile ortak arkadaşımızla irtibata geçtim. 'Faruk ile görüşüp sana dönerim. O böyle bir şey yapmaz olsa bile ben sana paranı alırım' dedi. Ona güvendim ve geri döndüm. Zaman geçince kendime bir muhatap bulamadım. Sosyal medyadan yazmaya başladım. İlk şikayetçi olan kişi benim. Tam bu sıkıntılar başlamadan önce Faruk'un Instagram hesabında çok lüks fotoları ve aşırı para harcadığını fark etmiştim. Olaydan hemen önce bunları sildi" şeklinde konuştu.

"BU PARALARI NEREDEN BULDUNUZ?"

Müşteki Seyithan A., "Zararım MASAK raporunda gösterilenden çok daha fazladır. 20 bin dolar yatırdım. MASAK raporunda 144 bin TL gösterilmiş ama zararım daha fazla. Hukuk bürosundan arandım. 48 bin TL teklif ettiler. Kabul etmedim" ifadelerini kullandı. Müşteki Onur Mert A. ise 2015 yılında sisteme katıldığını belirterek, "330 bin TL zararım var. Zülküf Özer'in bu paraları nereden bulduğunu da sormak istiyorum" dedi. Söz alan müşteki İlnut A. da "Şikayetimin sonuna kadar arkasındayım. MASAK raporuna göre 745 bin TL zararım var. Ancak gerçekteki zararım daha fazla" dedi.

FİRARİ CEO VE AVUKATLARINA MÜŞTEKİLERDEN İSYAN

Sanık avukatları tarafından kendilerine zararların karşılanması için teklif yapıldığını belirten müşteki Demet A., "1 milyon 300 lira zararım var. Sanık avukatları çok komik ücretler teklif ediyor" dedi. Müşteki Özlem K. da 165 bin TL zararı olduğunu ifade ederek, "Faruk Fatih Özer'in babası birkaç tane avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim bir tane bile avukata verecek param yok. Benim zararımı kim ödeyecek? Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler dedi. Ünlülerden de şikayetçiyim" diye konuştu.

ÜNLÜLERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

506 bin lira zararı olduğunu söyleyen müşteki Bilal T. ise "Araba kampanyası yaptılar. Ünlüler bu kampanyaya dahil edildi. O günlerde düzenek kuruldu. Çok sayıda insan bu şekilde sisteme dahil edildi. Daha fazla para gasp edebilmek için daha fazla insan dahil ettiler bu şekilde. Kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen reklamlarda oynayan tüm ünlülerden de şikayetçiyim. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Telefonla aranıp çok komik paralar teklif edip davadan vazgeçmemiz isteniyor. Kimse beni aramasın. Kalp kırarım" dedi. Zararının bir kısmının giderildiğini söyleyen müşteki Okan Ç., avukatı tarafından şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sunulduğunu ancak zararının kalanının da ödenmesini istediğini söyledi.

BABA ÖZER TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile sanıklar Serap ve Güven Özer'in babası Zülküf Özer de duruşmada tanık olarak ifade verdi. Zülküf Özer, "Bir seneden fazladır psikolojik ve sağlık olarak problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, firari Faruk Fatih Özer'in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Firari sanık Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına hükmeden mahkeme, dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesi talebini, suçun uzlaştırma kapsamı içerisinde kalmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar vererek, davayı erteledi.