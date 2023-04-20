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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Thodex Fatih için ceza vakti

Kripto para borsası Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Fatih Özer dün Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edildi. Özer, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti’ne götürüldü

Emir SOMER Emir SOMER
Thodex Fatih için ceza vakti
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi. Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine ülkemize iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak dün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.



LAPTOP VE TELEFONU DA GETİRİLDİ
Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolüne geçirildi. Ardından İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Özer buradaki sorgusu tamamlanınca Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek. Özer'e ait laptop ve cep telefonu ile dijital materyallerin olduğu bir kutu, uçağa giren polis ekipleri tarafından özel olarak teslim alındı. Laptop ve dijital materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce özel bir ekip tarafından incelenecek. Özer hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından yakalama kararı bulunuyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2 bin 27 kişi müşteki olarak yer alıyor.

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Thodex Fatih için ceza vakti
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