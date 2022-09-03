THY’den çalışanlarına 20 bin TL ikramiye fırsatı! THY ikramiye nasıl alınır, başvuru şartları neler?

THY'DEN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

THY basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz"