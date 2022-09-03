THY’den çalışanlarına 20 bin TL ikramiye fırsatı! THY ikramiye nasıl alınır, başvuru şartları neler?

THY ikramiye başvuru şartları hakkında araştırmalar başladı. THY basın müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada THY çalışanlarına ikramiye verileceğini bildirdi. İkramiyenin 20 bin TL olduğu açıklandı. Peki, THY ikramiye nasıl alınır? İşte detaylar!
THY'DEN İKRAMİYE AÇIKLAMASI
THY basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz"