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Giriş Tarihi: 3.9.2022 16:46

THY’den çalışanlarına 20 bin TL ikramiye fırsatı! THY ikramiye nasıl alınır, başvuru şartları neler?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada THY çalışanlarına ikramiye verileceğini bildirdi. En büyük hava ulaşım firmalarından biri olan Türk Hava Yolları, çok yakında ikramiyelerini dağıtacak. Çalışanlar da THY ikramiye nasıl alınır, THY ikramiye başvuru şartları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 2022 THY ikramiye nasıl alınır? THY ikramiye başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar

THY’den çalışanlarına 20 bin TL ikramiye fırsatı! THY ikramiye nasıl alınır, başvuru şartları neler?

THY ikramiye başvuru şartları hakkında araştırmalar başladı. THY basın müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada THY çalışanlarına ikramiye verileceğini bildirdi. İkramiyenin 20 bin TL olduğu açıklandı. Peki, THY ikramiye nasıl alınır? İşte detaylar!

THY'DEN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

THY basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Biz 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz"

THY İKRAMİYE NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Açıklamaya göre ikramiyeler 7 Eylülde dağıtılacak.

KİMLERE VERİLECEK?

Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre ikramiyenin yardımcı destek personellerine verilecek.

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THY’den çalışanlarına 20 bin TL ikramiye fırsatı! THY ikramiye nasıl alınır, başvuru şartları neler?
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