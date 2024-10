Tilkilere atılan kuduz aşısı yemlerine dikkat

Köpekler için kullanılan kuduz aşısının yanı sıra son yıllarda yaban hayatında ve özellikle tilkiler için geliştirilen aşı yemleri sık kullanılmaya başlandı. Yetkililer, "Uçaktan atılan aşılı yemlere asla dokunmayın, sahipli köpeklerinizi aşı yemi atılan bölgelere bırakmayın ve aşı yemi içindeki sıvıya temas ettiğinizde hemen doktora gidin. Tilki nüfusumuzu kuduza karşı korursak diğer hayvanlarımız ve bizler bu hastalığa yakalanmayız" diyor.

TİLKİ NÜFUSUNU KUDUZA KARŞI KORUMALIYIZ

Kuduz hastalığı Türkiye'de tamamen yok olmadı. Ülkemizde büyük bir düşüş yaşansa da kısmen bazı bölgelerimizde kuduz hastalığı görülebiliyor. Dünyada ve ülkemizde son dönemde dijital mecra ile gazete ve televizyonlarda tilkilerin, domuz, ayı ve diğer bazı yaban hayvanlarının sık sık şehirlere inerek yiyecek aradıkları ve kendilerini tehdit olarak gördükleri kişilere saldırdıkları haberlere konu oluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünya genelinde 29 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor ve ortalama her 9 dakikada bir (yılda 59 bin) kişi ölüyor. Erken müdahale edilmesi zorunlu bir hastalık türü olan hastalık için 25'ten fazla ülke, kuduzu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik ulusal bir çalışma planı oluşturdu. Ülkemizde ise yok denecek kadar az yılda 1 ya da 2 insanda kuduz vakasına rastlanıyor. Kuduz sadece köpek ya da kedilerden bulaşmıyor. Rakun, yarasa, kokarca, çakal, kurt, tavşan ve tilki gibi yaban hayvanlarından da bulaşabiliyor. Beslediğimiz kedi ve köpeklere her yıl kuduz aşılarını yaptırmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da tilkileri, köpek ve kedileri bu hastalıktan korumak için aşılama kampanyası başlattı. Tilkiler uçaktan atılan köfte şeklindeki aşı yemleri ile diğer hayvanlar ise şırınga ile aşılanıyor. 'Eğer tilki nüfusumuzu kuduza karşı korursak, diğer hayvanlarımız (ör: sığırlar) ve bizler bu hastalığa yakalanmayız" deniyor. Yurdun dört bir köşesinde bakanlık tarafından kuduz vakalarının önüne geçmek için havadan tilkilere aşı yemi atılıyor. Daha önce diğer illerde devam eden uygulamayla ilgili sırada Bilecik, Yenipazar, Gölpazarı, Gölpazarı ve İnhisar ilçeleri ile kent merkezinin belirli kısımları bulunuyor. Bilecik'te 24 Ekim'e kadar havadan aşı yemi atımı yapılacak. Sonbahar dönemi için 3 milyon 850 bin doz aşı ayrıldı.

AŞI YEMİNDEN UZAK DURUN

Bakanlığın broşürlerinde tilkiler için geliştirilen aşı yemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler bulunuyor. Tilkiler için ağız yoluyla geliştirilen canlı bir aşı olduğu belirtiliyor. Aşı yemiyle ilgili bilgiler şöyle: "Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış şekilde köftenin ortasında yer almaktadır. Tilkiler çok uzaklardan bu yemin kokusunu alırlar. Köfteyi yerken aşının içindeki kapsül patlar ve aşı ağız boşluğuna yayılır. Bu aşı sadece tilkiler için geliştirilmiştir. Eğer aşı yemi bozulmamışsa ayağınızla dokunmadan kimsenin bulamayacağı yere itilmesi gerekir. Aşı yeminin kendisi insan sağlığına zarar değildir ama aşı kapsülüne dokunmayın. Kapsülle temas edildiğinde su ve sabunla o bölgeyi yıkayın ve hemen sağlık kuruluşuna başvurun. İnsanlar bu yemlerin ne olduklarını ve yerde bırakılmaları gerektiğini bilmelidir. Yemleri bahçelerinde bulmaları halinde direkt temastan kaçınarak eldiven veya plastik torba ile almalılar. İmhası için veteriner hekime ve sağlık tesisine götürün. Sahipli köpeklerinizi aşı yemi atılan bölgelere bırakmayın…."