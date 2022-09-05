Haberler Yaşam Haberleri Tıp fakültesini kazanan Faris'i bıçakla öldürmüştü! Cinayette flaş gelişme
Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:39

Tıp fakültesini kazanan Faris'i bıçakla öldürmüştü! Cinayette flaş gelişme

Hatay’da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al-Ali'nin (17) cenazesi, defnedilmek üzere İdlib’e götürüldü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

DHA
Tıp fakültesini kazanan Faris’i bıçakla öldürmüştü! Cinayette flaş gelişme

Olay, 3 Eylül'de Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nda (YÖS) tam puan alarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali, henüz kimliği açıklanmayan 5 kişi tarafından dövüldü. Al-Ali'yi bıçaklayan şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Al-Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu olaydan 10 gün önce çalıştığı salça fabrikasında çıkan tartışma sırasında bir kadına eliyle dokunduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Al-Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Narlıca Mahallesi'ne getirilen Al- Ali için evlerinin yakınındaki park alanında tören düzenlendi. Burada konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim El-Muslat, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Failler ne Türkiye'yi ne de Türk ahlakını temsil ediyorlar. Büyütüldüğümüz ahlakla buraya misafir olarak geldik. Umuyoruz ki bu failler cezasını çeker" dedi.

Törenin ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü. Suriyeli ve Türk vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Faris Muhammed Al-Ali'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İdlib'e gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef kim gitti? İşte elenen isim
Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri Eylül 2022: Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır; ödemeler yattı mı?
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 sorgulama
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
KYK yurt sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB son dakika duyuruları ile e devlet KYK yurt sonucu sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
Tıp fakültesini kazanan Faris'i bıçakla öldürmüştü! Cinayette flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA