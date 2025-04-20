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Giriş Tarihi: 20.4.2025 10:57 Son Güncelleme: 20.4.2025 11:21

Tıp öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Balıkesir’de motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Musa Kınay hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Tıp öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Erdek-Bandırma yolunda motosikletiyle seyir halinde olan 17 eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay, gece 00:30 sıraların kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek feci şekilde ağaca çarptı.

Sürücünün metrelerce sürüklendiğini gören diğer sürücüler durumu hemen Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrollerde Tıp öğrencisi gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Kınay'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tıp öğrencisi kazada hayatını kaybetti
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