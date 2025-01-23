TIR dorsesine gizlenmiş 43 kilogram 720 gram metamfetamin ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucunda, bir tır ile kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Geçiş güzergahını belirleyen ekipler, drone ile takibe başladı. Tırı belirlenen uygulama noktasında durduran ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.A ve H.B isimli şüphelilerin kullanımında olduğu çekici ve dorsesine Narkotik köpeği Tokyo'nun da desteği ile yapılan aramalarda, özel düzeneklerle dorsenin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 43 kilo 720 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. ve H.B. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.