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Giriş Tarihi: 17.5.2024 16:48 Son Güncelleme: 17.5.2024 17:53

Tır kamyona çarptı Sürücü hayatını kaybetti

Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tır önünde seyir halinde olan bir kamyona çarptı. Kazada Tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Tır kamyona çarptı Sürücü hayatını kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan İzmir istikametine doğru gitmekte olan bir tır, Kılıç kavşağı yakınlarında önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada tır sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tır sürücüsü uzun uğraşlar sonrasında araç içinden çıkarılarak ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Tır kamyona çarptı Sürücü hayatını kaybetti
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