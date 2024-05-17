Tır kamyona çarptı Sürücü hayatını kaybetti

Kaza saat 15.00 sıralarında Gebze- Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul'dan İzmir istikametine doğru gitmekte olan bir tır, Kılıç kavşağı yakınlarında önünde seyir halinde olan bir kamyona arkadan çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada tır sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tır sürücüsü uzun uğraşlar sonrasında araç içinden çıkarılarak ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otobanda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.