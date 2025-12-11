Muğla’da feci kaza! TIR motosiklete çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 10 Aralık saat 20.00 sıralarında T.D. idaresindeki tır, Hakan Gür'ün (31) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Gür, başını kaldırıma vurdu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Gür olay yerinde hayatını kaybetti. Gerekli olay yeri çalışmalarının ardından Gür'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.