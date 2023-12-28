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Giriş Tarihi: 29.12.2023

TIR’a çarpan otomobil sevgililere mezar oldu

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
TIR’a çarpan otomobil sevgililere mezar oldu
Çanakkale'de kız arkadaşıyla gezmeye çıkan Melih Türk (22), sis nedeniyle fark etmediği park halindeki TIR'a çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve kız arkadaşı Betül Kuru (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, babasının elektrikçi dükkânında çalışan Melih Türk (22), önceki akşam otomobiliyle gezmeye çıktı. Kız arkadaşı Betül Kuru'yu (20) da alan Türk, bir süre gezdikten sonra, saat 01.00 sıralarında kız arkadaşını evine bırakmak istedi. Ancak Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında sis nedeniyle fark etmediği, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Melih Türk ve Betül Kuru, feci şekilde can verdi. Trafik canavarı kurbanı olan gençler, dün otopsilerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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TIR’a çarpan otomobil sevgililere mezar oldu
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