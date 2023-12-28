TIR’a çarpan otomobil sevgililere mezar oldu

Çanakkale'dekız arkadaşıylagezmeye çıkanMelih Türk (22), sisnedeniyle fark etmediğipark halindekiTIR'a çarptı. Hurdayadönen otomobilin sürücüsüve kız arkadaşı Betül Kuru(20) olay yerinde hayatını kaybetti.Çanakkale'nin Yenice ilçesinde,babasının elektrikçi dükkânındaçalışan Melih Türk (22), önceki akşam otomobiliylegezmeye çıktı. Kız arkadaşı BetülKuru'yu (20) da alan Türk, bir süre gezdiktensonra, saat 01.00 sıralarında kız arkadaşınıevine bırakmak istedi. Ancak KüçükSanayi Sitesi yakınlarında sis nedeniyle farketmediği, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.Hurdaya dönen otomobildeki Melih Türkve Betül Kuru, feci şekilde can verdi. Trafikcanavarı kurbanı olan gençler, dün otopsilerininardından gözyaşları arasında toprağaverildi.