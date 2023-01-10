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Giriş Tarihi: 11.1.2023

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü

TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü
Kahramanmaraş'ta Resul Karabut (22) idaresindeki otomobil, S.K.'nin (48) kullundığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Karabut müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü gözaltına alındı. Karabut'un Şanlıurfa Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman onbaşı olduğu öğrenildi. Kaza haberi Karabut'un Samsun'un Havza ilçesi İcadiye Mahallesi'nde ikamet eden annesi Ziyade ve dedesi Mustafa Karabut'a, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından verildi. Karabut'un evinin önüne Türk bayrağı asıldı. Karabut'un izninin ardından Havza'dan görev yerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

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TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü uzman onbaşı öldü
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