TIR’ın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı

Kaza Elikesik Mahallesi 2. tünel içerisine meydana geldi. A.S. (27) idaresindeki 31 AFL 17 plakalı TIR ile aynı istikamette seyir halinde olan A.G. (48) isimli kadının kontrolünde bulunan elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile A.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan oğlu A.E.G. (14) asfalt zemine düşerek yaralandı.

ANNE KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaralılardan A.G. Antalya'da bir hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Jandarma kazanın ardından TIR şoförü A.S gözaltına aldı.