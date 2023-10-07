TIR’la çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Osman Kırdök (41) ve annesi Nazmiye Kırdök (75) öldü.Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki römorka çarpan motosiklet sürücüsü Fatih Ertap öldü.Aksaray'da, TIR ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan Sami Polat (39), sürücü Sait Boyraz (48) hayatını kaybetti, Polat'ın eşi Nazlı Polat (37) yaralandı.Kayseri'de, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otobüste, aralarında askerlerinde bulunduğu 16 yolcu yaralandı. Yolcular "şoförün uyukladığını" öne sürdü.Iğdır'da bir otomobilin, özel bir kolejin öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada, çok sayıda öğrenci yaralandı.