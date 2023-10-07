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Giriş Tarihi: 8.10.2023

TIR’la çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İLKER BAŞ İLKER BAŞ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
TIR’la çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Osman Kırdök (41) ve annesi Nazmiye Kırdök (75) öldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki römorka çarpan motosiklet sürücüsü Fatih Ertap öldü.
Aksaray'da, TIR ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan Sami Polat (39), sürücü Sait Boyraz (48) hayatını kaybetti, Polat'ın eşi Nazlı Polat (37) yaralandı.
Kayseri'de, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otobüste, aralarında askerlerinde bulunduğu 16 yolcu yaralandı. Yolcular "şoförün uyukladığını" öne sürdü.
Iğdır'da bir otomobilin, özel bir kolejin öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada, çok sayıda öğrenci yaralandı.

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TIR’la çarpışan otomobildeki anne-oğul öldü
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