SON DAKİKA... İstanbul’da lüks semtlerin kabusu oldular! O görüntü şoke etti: Evlere tırmanarak girmişler!

Kadıköy, Merdivenköy mahallesinde 27 Ağustos 2025 tarihinde bir eve giren hırsızlar evde bulunan elektronik eşya, nakit para, ziynet eşyaları ile kontak anahtarını buldukları kapıda park halindeki otomobili çalarak kaçtı.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların binaya dışardan adeta bir cambaz gibi tırmandıkları ardından açık bırakılan pencere camından içeri girdiklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin daha sonra aynı yerden kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin evden giderken oyun konsolu ve araç anahtarını alıp park halindeki aracı da çaldıkları öğrenildi. Yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık vurgun yaptılar.
TIRMANARAK GİRDİLER
Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 2 Eylül 2025 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Merdivenköy mahallesi, Hoşgörü sokakta bulunan bir eve aynı yöntemi kullanarak girdi. Hırsızlar yatak odasında bulunan içinde 750 gram altın, bir adet tabanca ve bir miktar döviz bulunan kasayı çaldı. Şüphelilerin evden 4 milyon liralık soygun yaptıkları belirlendi.
104 KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler H.Y.(26) ile D.C.K.(31) gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Y.'nin daha önceden 104 suç kaydı bulunduğu ayrıca 18 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. H.Y.'nin daha önceden işlediği suçlardan dolayı hakkında 8 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli D.C.K.'nın ise daha önceden 16 suç kaydı belirtildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.