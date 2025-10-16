SON DAKİKA... İstanbul’da lüks semtlerin kabusu oldular! O görüntü şoke etti: Evlere tırmanarak girmişler!

TIRMANARAK GİRDİLER

Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 2 Eylül 2025 tarihinde bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Merdivenköy mahallesi, Hoşgörü sokakta bulunan bir eve aynı yöntemi kullanarak girdi. Hırsızlar yatak odasında bulunan içinde 750 gram altın, bir adet tabanca ve bir miktar döviz bulunan kasayı çaldı. Şüphelilerin evden 4 milyon liralık soygun yaptıkları belirlendi.