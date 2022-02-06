TOGEMDER’den Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

EMİNE ERDOĞAN'I RETWEETLEDİ

Emine Erdoğan ise Başkan Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Daha sonra Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden Emine Erdoğan'ı retweet etti.



MESAJLAR ART ARDA GELDİ

Erdoğan'ın, koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.