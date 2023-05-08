Togg gururu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Zonguldak'ta tanıtımı yapıldı. "Anadolu kırmızısı" rengindeki araçla kent turu atan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve ekibini, belediye binası önünde vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kent için tarihi bir gün olduğunu belirten Alan, "İnsanın konuşurken tüyleri diken diken oluyor.27 Aralık 2019'da sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Aynı renk, aynı plaka. Bugün sürmek nasip oldu. Gerçekten konuşurken insanın boğazı düğümleniyor. Bu gurur hepimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz" diye konuştu. Kent sakinlerinden Yusuf Yılmaz ise "Çok beğendim. İnşallah bize de nasip olur" dedi. AA