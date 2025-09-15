TOGG T10F SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU! Togg T10F satış fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel liste!

Türkiye'de TOGG tarafından üretilen ve yerli montajla hayat bulan araçlar, ilk etapta SUV modeli T10X ile sedan modeli T10F olarak piyasaya sunuldu. Her iki model de çeşitli opsiyonlarla tercih edilebiliyor. Fiyatları, ülke ortalamasındaki araç fiyatlarının biraz üzerinde seyreden TOGG araçları, özellikle 2025 Togg fiyat listesi aramalarıyla sıkça araştırılıyor. Peki, 2025 yılında Togg modellerinin fiyatları ne kadar? İşte güncel TOGG fiyatları listesi!
YERLİ ARABA ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
TOGG'un merakla beklenen yeni modeli T10F, otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Türkiye'de satışa sunulan T10F, modern tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni model, yurt dışındaki otomobil severler için de adım adım pazara sunuluyor; 29 Eylül itibarıyla Almanya'da da satışa çıkması planlanıyor. TOGG, T10F ile hem yerli otomobil piyasasında hem de uluslararası arenada iddialı bir giriş yapıyor.
TOGG T10F SATIŞ FİYATLARI BELLİ OLDU!
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un sedan modeli T10F'in fiyatları netleşti. Farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunulan T10F, hem şehir içi kullanım hem de uzun yol performansına uygun alternatifler sunuyor.
V1 RWD – Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL
V1 RWD – Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL
V2 RWD – Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL
T10F, sunduğu farklı menzil seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyacına göre esnek çözümler sağlarken, modern tasarımı ve teknoloji odaklı donanımıyla dikkat çekiyor.
T10F TEKNİK DONANIM ÖZELLİKLERİ
Togg'un T10F modeli, T10X'te olduğu gibi sürücüsünü merkeze alan bir tasarım anlayışıyla geliştirildi. Akıllı yaşam çözümleri, sürekli çevrimiçi bağlantı ve uzaktan yazılım güncellemeleri sayesinde zamanla daha da gelişen bir deneyim sunuyor.
T10F, üç farklı teknik versiyon ve iki donanım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: RWD Standart Menzil (arkadan itişli), RWD Uzun Menzil (arkadan itişli) ve çift motorlu AWD (dört çeker). Tek motorlu RWD versiyonlar 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu modeller, batarya seçeneklerine göre 350 km'den başlayıp 600 km'ye kadar menzil sunabiliyor.
Çift motorlu AWD versiyon ise 700 Nm tork ile yüksek performans vadediyor ve 530 km'ye kadar menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli modelde batarya kapasitesi 52,4 kWh iken, uzun menzilli modelde bu değer 88,5 kWh'ye yükseliyor.
T10F, performans ve teknolojiyi bir araya getirerek elektrikli otomobil deneyimini bir adım öteye taşıyor.