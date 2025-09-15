TOGG T10F SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU! Togg T10F satış fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel liste!

T10F TEKNİK DONANIM ÖZELLİKLERİ

Togg'un T10F modeli, T10X'te olduğu gibi sürücüsünü merkeze alan bir tasarım anlayışıyla geliştirildi. Akıllı yaşam çözümleri, sürekli çevrimiçi bağlantı ve uzaktan yazılım güncellemeleri sayesinde zamanla daha da gelişen bir deneyim sunuyor.

T10F, üç farklı teknik versiyon ve iki donanım seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor: RWD Standart Menzil (arkadan itişli), RWD Uzun Menzil (arkadan itişli) ve çift motorlu AWD (dört çeker). Tek motorlu RWD versiyonlar 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu modeller, batarya seçeneklerine göre 350 km'den başlayıp 600 km'ye kadar menzil sunabiliyor.

Çift motorlu AWD versiyon ise 700 Nm tork ile yüksek performans vadediyor ve 530 km'ye kadar menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli modelde batarya kapasitesi 52,4 kWh iken, uzun menzilli modelde bu değer 88,5 kWh'ye yükseliyor.

T10F, performans ve teknolojiyi bir araya getirerek elektrikli otomobil deneyimini bir adım öteye taşıyor.