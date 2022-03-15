Tokat’ın Galata’sı balıkçıların gözdesi

Tokat Belediyesi tarafından 2017 yılında temeli atılan Karadeniz'in çılgın projesi Kanal Tokat, Yeşilırmak'a indirilen Osmanlı Kayıkları ile şehrin çehresini değiştirmişti. Kanal Tokat, ilerleyen süreçte Kanal Tokat 2 projesi ile vizyonunu genişletirken bin 350 metreyi kapsayan proje 2 bin 500 metreye çıktı. Yeşilırmak kenarının İstanbul'un Galata Köprüsünü andıran görüntüsü ise dikkat çekiyor. Balık tutan vatandaşlar gece gündüz olta attığı ırmak kenarında hem akşam yemeğini çıkartıyor, hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Tokat'ta Yeşilırmak kenarında balık tutan Emekli Musa Özübek (57), yaklaşık 40 yıldır hobi olarak balık tuttuğunu belirterek vatandaşların da balık tutarken kendilerine ilgi gösterdiğini söyledi. Emekli bir başka vatandaş ise 58 yıldır balık tuttuğunu belirterek "Yeri geliyor sepet dolduruyoruz, yeri geliyor 5-10 kilo ile gidiyoruz" dedi. Irmakta genellikle Kocakafa, Pullu kefal, gümüş balığı gibi türlerindeki balıkları tuttuklarını anlatan balıkçılar, temmuz ve ekim 15 arası ırmakta balığın bol olduğunu kışın ise bu ayların bereketli geçtiğini söylediler.