Tokat’ta heyelan vuran köye İçişleri Bakan Yardımcısından inceleme

Havayoluyla Tokat'a gelen ve Tokat Havalimanında il protokolu tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu buradan Niksar İlçesinin Günebakan köyüne hareket etti.

Gübenakan köyünde saha incelemesi yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, heyelan etkisi altındaki bölgelerde detaylı inceleme yaparak, güncel durum hakkında bilgi aldı.

Burada Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, başta olmak üzere yetkililerle bir toplantı gerçekleştirilirken bölgenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için gerekli adımları atarak, vatandaşların normal yaşantısına geri dönmeleri için gerekli çalışmalar planlandı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 4 gün arayla yaşanan iki heyelan nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltılmış, boşaltılan 4 ev ve 1 cami de yıkılmıştı. Köyde birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Köyde yetkililerin çalışmaları sürüyor.