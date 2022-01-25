Tokat’ta kar sessizliği!

Meteoroloji Tokat'ta gece saatlerinde yoğun kar beklendiği konusunda uyardı, yoğunluğu arttıran yağış nedeniyle Tokat-Sivas karayolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı. Akşam saat 19.00 itibariyle şehir adeta sessizliğe bürünürken trafik yoğunluğu da azaldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Tokat'ta gece saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat il genelinde özel eğitime 26 Ocak Çarşamba günü 1 gün ara verildi. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel de aynı gün 1 gün idari izinli sayılacak.

Kar yağışının 26 Ocak Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı yoğunluğunu artırdığından akşam saatleri itibariyle Sivas istikametine çekici türü araçların seyirine izin verilmiyor.