Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta MHP'li Belde Belediye Başkanının makam aracına silahlı saldırı!
Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:52 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:53

Tokat’ta MHP'li Belde Belediye Başkanının makam aracına silahlı saldırı!

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına 6 Eylül akşamı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’ta MHP’li Belde Belediye Başkanının makam aracına silahlı saldırı!

Tokat'ın Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda meydana gelen olayda MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracı seyir halindeyken ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralanırken yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise kafa bölgesinden yaralandı.

Olayın ardından Başkan Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. 112 Ekipleri Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay'ı ambulansa alarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

MHP MİLLETVEKİLİ BULUT YARALIYI ZİYARET ETTİ

Yaşanan olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte Erbaa Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Ümay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR"

Milletvekili Yücel Bulut, olayın aydınlatılması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Olay tüm yönleriyle inceleniyor ve irdeleniyor. Bunun neticesine elbette ki yargının yapacağı soruşturmaya yönelik biz de bu vesileyle öğrenmiş olacağız. Şu anda bu konu üzerinde bir yorum yapmak, fikir yürütmek yahut da her köşe başında bu konuyu konuşmanın da dediğim gibi hiçbir faydası olmayacak. En sağlıklı olan birkaç gün içerisinde kolluk kuvvetlerimizin bu olayı aydınlatacağı ve neticesinde hep beraber öğreneceğimiz yönünde" dedi.

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Tokat’ta MHP'li Belde Belediye Başkanının makam aracına silahlı saldırı!
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