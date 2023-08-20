Tokat’ta zincirleme trafik kazası: 1’i jandarma 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kaza, gece saatlerinde Gökdere mevkiinde 3 aracın zincirleme çarpışması sonucunda meydana geldi.

Niksar istikametinden Tokat istikametine giden S.T. idaresindeki kamyonete, aynı istikametten gelen Kızılay kurumuna ait C.K. idaresindeki ticari araç arkadan çarptı. Kaza yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay incelemesi yaptığı sırada Niksar istikametinden Tokat istikametine giden B.Y. idaresindeki araç kaza yapan araca çarptı. Çarpışma sonucunda jandarma personeli Mehmet Şevket Faraçoğlu yaralandı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i Jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan Jandarma personelini hastanede tedavileri devam ederken İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ziyarette bulundu.