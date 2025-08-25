Haberler Yaşam Haberleri Tokay Reşadiye'de kahreden manzara: 2 ölü, 3 yaralı var!
Giriş Tarihi: 25.8.2025 11:37 Son Güncelleme: 25.8.2025 11:38

Tokay Reşadiye'de kahreden manzara: 2 ölü, 3 yaralı var!

Acı olay Tokat Reşadiye'de yaşandı. Otomobilin yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı...

DHA Yaşam
Tokay Reşadiye’de kahreden manzara: 2 ölü, 3 yaralı var!

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde meydana geldi. Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan'ın (46) kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu.

Kazada sürücünün eşi Halime Eraslan (45) ile akrabalarının oğlu Arda Arslan (17), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Osman Eraslan, oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Erarslan (19) sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Tokay Reşadiye'de kahreden manzara: 2 ölü, 3 yaralı var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz