TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇ TAKVİMİ: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

TOKİ başvuru sonuçlarının duyurulacağı tarih vatandaşların gündeminde. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için süreç devam ediyor. Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak ve vatandaşlar sonuçları iki farklı platform üzerinden görüntüleyebilecek. Peki TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, takvim belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi için yürütülen başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025'te başlayan başvurular, belirlenen süre içinde tamamlanacak. Başvurusunu hâlâ yapmamış olan vatandaşların, süreç kapanmadan gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

E-Devlet üzerinden başvuru için son gün: 18 Aralık 2025

Banka şubeleri üzerinden başvuru için son gün: 19 Aralık 2025