Haberler Yaşam Haberleri TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | TOKİ konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2025 08:09

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | TOKİ konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut girişimi olan Ev Sahibi Türkiye kapsamında 500 bin konut için başvurular devam ediyor. Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar, başvuruların ne zaman kapanacağını ve kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Ev sahibi olmayı bekleyen on binler, hak kazanacak isimlerin belirleneceği kura takvimini araştırıyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekimi tarihleri 2025:

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | TOKİ konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi büyük ilgi görüyor. 240 aya kadar vade ve avantajlı ödeme seçenekleri sunan proje, düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliğinde. Başvurular e-Devlet üzerinden ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor ve başvuru süreci hâlâ devam ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, belirlenen tarihte sona erecek. Başvurularını henüz tamamlamamış adayların bu tarihe kadar işlemlerini bitirmeleri gerekmektedir.

E-Devlet Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Aralık 2025

Banka Şubeleri Başvuru Bitiş Tarihi: 19 Aralık 2025

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.

Çekilişi yapılan iller için sonuçların, kura çekilişinin yapıldığı gün veya en geç ertesi gün duyurulması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından gözler e-devlet ekranına ve TOKİ resmi intrernet sitesine ve sosyal medya hesaplarına dönecek. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | TOKİ konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz