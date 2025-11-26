TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ | TOKİ konut projesi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi büyük ilgi görüyor. 240 aya kadar vade ve avantajlı ödeme seçenekleri sunan proje, düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliğinde. Başvurular e-Devlet üzerinden ve yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor ve başvuru süreci hâlâ devam ediyor. Peki, 2025 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru takvimi netleşti. 10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, belirlenen tarihte sona erecek. Başvurularını henüz tamamlamamış adayların bu tarihe kadar işlemlerini bitirmeleri gerekmektedir.
E-Devlet Başvuru Bitiş Tarihi: 18 Aralık 2025
Banka Şubeleri Başvuru Bitiş Tarihi: 19 Aralık 2025
TOKİ kura sonuçları, tüm kuraların tamamlanmasının ardından toplu bir tarihte değil, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak ilan edilmeye başlayacak.
Çekilişi yapılan iller için sonuçların, kura çekilişinin yapıldığı gün veya en geç ertesi gün duyurulması bekleniyor.