TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: 1+1, 2+1 TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:52

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi “Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşlara 20 yıla varan vade ve düşük ödemeler sunuyor. Konut tiplerinde illere göre değişen ödemeler ve taksitler detaylı inceleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ ödeme planı detaylarını inceliyor. Peki, 1+1, 2+1 TOKİ aylık ödemesi ne kadar?

TOKİ'nin 81 ilde uygulamaya aldığı "Ev Sahibi Türkiye" projesi, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara erişilebilir şartlarla konut edinme imkânı sunuyor. Düşük başlangıç ödemeleri ve 240 aya varan taksit seçenekleriyle öne çıkan projede, farklı daire tipleri için hazırlanan ödeme koşulları il bazında değişebiliyor. Başvurular e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden yapılırken, vatandaşlar kendi bütçelerine uygun taksitleri araştırıyor. İşte 2025 TOKİ ödeme planına dair öne çıkan rakamlar…

TOKİ KONUT TİPLERİ 2025

TOKİ "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplamda 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projenin genel dağılımında, farklı hane halkı büyüklüklerine hitap eden 1+1 ve 2+1 daire tipleri bulunuyor. Başvurular sırasında adaylar konut tipini seçememekte, konut tipi kurayla belirlenmektedir. Projede yer alan daire tiplerinin dağılımı ve tahmini büyüklükleri şöyledir:

1+1 Konutlar: Yaklaşık 55 metrekare alana sahip konutlar.

2+1 Konutlar: Yaklaşık 65 metrekare ve 80 metrekare alana sahip konutlar.

TOKİ AYLIK TAKSİTLER NE KADAR?

TOKİ'nin sunduğu en cazip fırsatlardan biri, konut bedelinin sadece %10'u peşinat olarak alındıktan sonra kalan tutarın 240 aya (20 yıla) varan vade imkanlarıyla ödenmesidir. Aylık taksit miktarları ise illere ve konut tiplerine göre farklılık göstermektedir.

Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı (Örnek Taksitler):

Konut Tipi (Brüt Metrekare) Peşinat Oranı Vade Süresi Aylık Taksit (Başlangıç)
1+1 (55 m²) %10 240 Ay 6.750 TL'den başlayan
2+1 (65 m²) %10 240 Ay 8.250 TL'den başlayan
2+1 (80 m²) %10 240 Ay 9.938 TL'den başlayan

Konut Tipi (Brüt Metrekare) Peşinat Oranı Vade Süresi Aylık Taksit (Başlangıç)
1+1 (55 m²) %10 240 Ay 7.313 TL'den başlayan
2+1 (65 m²) %10 240 Ay 9.188 TL'den başlayan
2+1 (80 m²) %10 240 Ay 11.063 TL'den başlayan

TOKİ konutlarına hak kazanan vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri, konutun borcu bitmeden satılıp satılamayacağıdır. TOKİ sözleşmelerine göre, konutun borcu tamamen bitene kadar devredilemez ve satılamaz.

Konut Alıcı Kategorisi Kontenjan Oranı
Şehit Yakınları & Gaziler %5
Engelli Vatandaşlar %5
Emekli Vatandaşlar %20
3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler %10
18-30 Yaş Arası Gençler %20
Diğer Alıcı Adayları %40

